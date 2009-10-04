همایش "آموزش علوم اسلامی در روسیه "برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس به همت ایسیسکو و مشارکت دانشگاه علوم اسلامی روسیه دانشگاه علوم انسانی و تربیتی تاتارستان در محل دانشگاه علوم انسانی تاتارستان و با حضور اندیشمندانی از کشورهای ایران، اردن، مغرب، سوریه، انگلستان، فرانسه، بوسنی و هرزه گوین، هلند، ترکیه، مالزی، عربستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، یمن و نیز جمهوری‌های فدراسیون روسیه مانند باشقیرستان برگزار شد.

در این همایش دکتر التویجری دبیرکل ایسیسکو و رئیس این کنفرانس ضمن تشریح مشکلات موجود در امر آموزش علوم اسلامی به وضعیت جهان اسلام و مشکلات در پیش رو اشاره کرد.

دکتر سید شمس‌الدین شهیدی نماینده ایران اعزامی از جامعه المصطفی با مقاله‌ای باعنوان "ضرورت تدوین استراتژی آموزشی برای مسلمانان" در این کنفرانس شرکت کرده بود.

