بن همام ازجام ملت هاي آسيا مي گويد

به گزارش خبرنگار "مهر" بن همام پيش از ديدار افتتاحيه بين تيم هاي چين و بحرين در يك كنفرانس خبري به ايراد سخنراني در ارتباط با سيزدهمين دوره اين رقابت ها خواهد پرداخت. بن همام همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به برگزاري دوره بعدي جام ملت هاي آسيا در سال 2007 خواهد پرداخت و اينكه كنفدراسيون فوتبال آسيا براي آينده چه برنامه هايي دارد. اين كنفرانس خبري راس ساعت 30/17 به وقت محلي برگزارمي شود وسوت بازي افتتاحيه ساعت 20 به وقت محلي به صدا در خواهد آمد.