  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۷

مرحله مقدماتی انتخاب کارگران و واحدهای نمونه آذربایجان غربی پایان یافت

مرحله مقدماتی انتخاب کارگران و واحدهای نمونه آذربایجان غربی پایان یافت

ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس اداره اموراجتماعی سازمان کارواموراجتماعی آذربایجان غربی گفت: مرحله مقدماتی شناسایی و انتخاب کارگران و واحدهای نمونه استان با شناسایی 500 نفر کارگر و 45 واحد نمونه به پایان یافت.

حسین قربان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در راستای اجرای ماده 195 قانون کار و به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع، مبتکر و ایده پرداز، مرحله مقدماتی شناسایی و انتخاب کارگران و گروه کارهای نمونه استان از اول تیر ماه آغاز و به مدت دو ماه به اجراشد.

وی ادامه داد: سال جاری نیز پس از اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و مکاتبه با واحدهای تولیدی مشمول قانون کار و با همکاری کارفرمایان و کارگران بیش از 500 نفر از کارگران شناسایی و تشکیل پرونده داده شده است.

رئیس اداره اموراجتماعی سازمان کار و اموراجتماعی آذربایجان غربی در خصوص چگونگی انتخاب کارگران نمونه اظهار داشت: در مرحله مقدماتی پس از تشکیل کمیته علمی وفنی استان با حضور کارشناسان مرتبط کلیه پرونده های واصل شده در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و از طرح های ابتکاری و خلاق نیز توسط اعضا کمیته بازدید به عمل آمد.

قربان زاده خاطر نشان کرد: در مرحله استانی دو کارگر و سه گروه کار نمونه از واحدهای کارگری انتخاب شدند که پرونده آنها جهت رقابت در مرحله کشوری به دبیر خانه همایش ملی انتخاب کارگران نمونه ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد : در سال گذشته نیز 426 فقره فرم انتخاب کارگر و گروههای کار نمونه به این سازمان ارسال شده بود که از این میان فرهاد اوستاد پس از راهیابی به مرحله نهایی به عنوان کارگر نمونه کشوری از سوی رئیس جمهور و وزیر کار همزمان با روز جهانی کارگر مورد تجلیل قرار گرفت.

کد مطلب 958073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها