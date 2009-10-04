مرحله مقدماتی انتخاب کارگران و واحدهای نمونه آذربایجان غربی پایان یافت

حسین قربان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در راستای اجرای ماده 195 قانون کار و به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع، مبتکر و ایده پرداز، مرحله مقدماتی شناسایی و انتخاب کارگران و گروه کارهای نمونه استان از اول تیر ماه آغاز و به مدت دو ماه به اجراشد.

وی ادامه داد: سال جاری نیز پس از اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و مکاتبه با واحدهای تولیدی مشمول قانون کار و با همکاری کارفرمایان و کارگران بیش از 500 نفر از کارگران شناسایی و تشکیل پرونده داده شده است.

رئیس اداره اموراجتماعی سازمان کار و اموراجتماعی آذربایجان غربی در خصوص چگونگی انتخاب کارگران نمونه اظهار داشت: در مرحله مقدماتی پس از تشکیل کمیته علمی وفنی استان با حضور کارشناسان مرتبط کلیه پرونده های واصل شده در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و از طرح های ابتکاری و خلاق نیز توسط اعضا کمیته بازدید به عمل آمد.

قربان زاده خاطر نشان کرد: در مرحله استانی دو کارگر و سه گروه کار نمونه از واحدهای کارگری انتخاب شدند که پرونده آنها جهت رقابت در مرحله کشوری به دبیر خانه همایش ملی انتخاب کارگران نمونه ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد : در سال گذشته نیز 426 فقره فرم انتخاب کارگر و گروههای کار نمونه به این سازمان ارسال شده بود که از این میان فرهاد اوستاد پس از راهیابی به مرحله نهایی به عنوان کارگر نمونه کشوری از سوی رئیس جمهور و وزیر کار همزمان با روز جهانی کارگر مورد تجلیل قرار گرفت.