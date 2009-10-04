فاضل نظری برگزیده کتاب فصل شد/ اعلام زودهنگام نتایج

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در نهمین دوره کتاب فصل که ویژه آثار منتشر شده در بهار 88 است در بخش شعر به عنوان اثر ممتاز و برتر معرفی شده است.

مجموعه شعر "آن‌ها" که برای اولین بار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تهران منتشر شد در همان روزهای اول به دلیل استقبال زیاد مخاطبان تجدید چاپ شد.

این مجموعه در کنار دو مجموعه دیگر فاضل نظری به نامهای اقلیت و گریه‌های امپراطور سه گانه شعری این شاعر را تشکیل می‌دهند که در قالب یک مجموعه سه جلدی توسط سوره مهر منتشر شده است.

فاضل نظری چندی پیش درباره نگاهش به موضوع غم در مجموعه "آن‌ها" گفته بود: من تعریف ویژه‌ای برای غم قایلم؛ غم می‌تواند موتور محرکی برای آغاز حرکت انسان باشد و دقیقا در مقابل یآس قرار دارد چرا که یاس انسان را به پوچی می‌کشاند. در شعر عاشقانه هم گریزی از غم نیست. این در حالی است که وقتی غمها به پوچی نظر نداشته باشند، می‌توانند کارکردی فعال و مهم پیدا کنند.

وی درباره مجموعه "آن‌ها" اینگونه توضیح داده بود: کتاب سوم من نسبت به کتابهای گذشته دارای شادی و ابتهاج بیش‌تری است ولی در مجموع ارزیابی من از مجموعه این است که غم جان‌مایه آن نیست.

مراسم اختتامیه نهمین دوره کتاب فصل عصر روز سه‌شنبه 14 مهرماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.



