ایجاد 40 ایستگاه مجازی آتش نشانی در نقاط مرکزی شهر

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در هر یک از این ایستگاهها یک خودرو آتش نشانی و سه نیروی حرفه ای حضور دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی در سریعترین حالت ممکن دست به کار شوند.

فتح الله تیموری محل استقرار این ایستگاههای مجازی را میدانها و خیابانهای اصلی نقاط مرکزی شهر اعلام کرد و افزود: این تعداد ایستگاه مجازی جدای از 86 ایستگاه ثابت سازمان آتش نشانی تهران است و به نظر می رسد با توجه به امکانات ما و شرایط موجود فعلا برای مقابله با حوادث احتمالی کفایت می کند.

این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی ترافیک زیاد و متراکم بودن فضای کوچه ها و خیابانهای شهر را از عمده ترین مشکلات نیروهای سازمان آتش نشانی برای خدمات رسانی به مردم و مقابله با حوادث عنوان کرد و تاکید کرد: به عنوان مثال در میدانهای بهارستان و امام خمینی به دلیل تراکم شدید دسترسی نیروهای ما همیشه با مشکل مواجه است.

بنا به گفته تیموری استقرار نیروهای سازمان آتش نشانی تهران در ایستگاههای مجازی در ساعات پیک ترافیک، صبحها از 7:30 تا 10:30 و عصرها از ساعت 17:30 تا 20:30 و در صورت ادامه ترافیک تا ساعت 21 نیز ادامه می یابد.

معاون عملیات سازمان آتشنشانی همچنین از مردم درخواست کرد هنگام ترافیک شدید با شنیدن صدای آژیر ماشینهای آتش نشانی با باز کردن مسیر برای رسیدن هر چه سریعتر نیروها جهت مقابله با حوادث و کمک رسانی به آسیب دیدگان شرایط را فراهم کنند.