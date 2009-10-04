هشت رشته جدید کارشناسی در دانشگاه سمنان ایجاد شد

حسن محب شاهدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این رشته ها در گرایش های متالوژی استخراجی، مهندسی صنایع، مهندسی گاز، مهندسی سخت افزار، فقه و مبانی حقوق و نیز دکترای دامپزشکی است .

وی با اشاره به اینکه در رشته دکترای دامپزشکی مهرماه امسال 40 دانشجو در دوره های روزانه و شبانه پذیرفته شده اند، گفت: دانشکده دامپزشکی و دامپروری جدیدترین دانشکده دانشگاه سمنان است که جدای از آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد در دو رشته و با پذیرش 40 دانشجو در سال تحصیلی جدید فعالیت های آموزشی پژوهشی خود را آغاز کرده است.

محب شاهدین با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید 15 درصد در این دانشگاه افزایش داشته است، گفت: شمار دانشجویان جدید این دانشگاه دو هزار و 744 نفر است.