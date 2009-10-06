سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جشن رمضان امسال صندوقهای الکترونیکی را به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار داده و به نمایش گذاشتیم که البته در این مرحله اشکالاتی وجود داشت که در مرحله شناسایی و رفع آنها هستیم.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد در ادامه تاکید کرد: به محض رفع اشکالات این صندوقها را در مراکز دولتی و وزارتخانه ها نصب خواهیم کرد.

براساس اعلام کمیته امداد خمینی (ره) یکی از راههای جذب کمکهای مردمی صندوقهای صدقات است بطوریکه طی سال گذشته 100 میلیارد تومان کمک مردمی از طریق صندوقهای صدقات جمع آوری شده است.

ستاری همچنین در مورد میزان جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها که در 9 مهرماه برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه 130 هزار پایگاه مدارس نیز در جمع آوری این کمکها همکاری می کردند به همین دلیل جمع آوری مبلغ دقیق مدتی زمان نیاز دارد و میزان کمکها را تا پایان هفته اعلام خواهیم کرد.