اجرای برنامه های ترویجی موجب افزایش سطح دانش کشاورزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد پیش از ظهر یکشنبه در نشست برررسی طرح های ترویجی جهاد کشاورزی استان افزود: در این راستا، از اول سال جاری تاکنون بیش از 6500 نسخه نشریه ترویجی در زمینه دامپزشکی و کشاورزی تدوین و چاپ شده است .

وی اظهار داشت: این نشریات شامل 2500 نسخه در زمینه بیماری های دام و 4000 نسخه در زمینه گندم است که توسط کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه به رشته تحریر درآمده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به انتشار 12000 نسخه نشریه ترویجی در سال گذشته اظهار داشت : امیدواریم امسال دو برابر سال گذشته، نشریه ترویجی چاپ و در اختبار کشاورزان قرار گیرد.

منفرد افزود: استفاده و مطالعه این نشریات از سوی کشاورزان موجب افزایش دانش کشاورزان و آشنایی آنان با آخرین یافته های علمی روز می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: این نشریات به صورت رایگان در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار می گیرد .