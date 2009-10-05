  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۸:۴۸

"آب ما را با خود برد" اواخر پائیز آماده نمایش می‌شود

"آب ما را با خود برد" اواخر پائیز آماده نمایش می‌شود

مجموعه مستند "آب ما را با خود برد" به کارگردانی سعید ابوطالب اواخر پائیز آماده نمایش می‌شود.

ابوطالب دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین  و دوبله به انگلیسی مجموعه مستند "آب مارا باخود برد " همچنان ادامه دارد و این مجموعه اواخر پاییز آماده نمایش می‌شود.

مستند "آب ما را با خود برد" تصویری از تاریخ، آداب، رسوم، باورهای فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و ویژگی‌های قومی مناطق اطراف خلیج فارس است. تصویربرداری این مستند در قشم، کیش، لارک، هنگام، هرمز، فارور، ابوموسی و بندرلنگه، تنب بزرگ  کوچک و خارک انجام شده است.

این مستند برای پخش از شبکه پرس تی وی به تهیه‌کنندگی عبدالرحیم نظری در 12 قسمت 25 دقیقه‌ای تولید می‌شود و ندیمه موسیوند محقق، حبیب خزاعی‌فرد آهنگساز و علی فریدونی مدیر تولید این مجموعه هستند. 

کد مطلب 958264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها