ابوطالب دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین و دوبله به انگلیسی مجموعه مستند "آب مارا باخود برد " همچنان ادامه دارد و این مجموعه اواخر پاییز آماده نمایش میشود.
مستند "آب ما را با خود برد" تصویری از تاریخ، آداب، رسوم، باورهای فرهنگی، جاذبههای طبیعی و ویژگیهای قومی مناطق اطراف خلیج فارس است. تصویربرداری این مستند در قشم، کیش، لارک، هنگام، هرمز، فارور، ابوموسی و بندرلنگه، تنب بزرگ کوچک و خارک انجام شده است.
این مستند برای پخش از شبکه پرس تی وی به تهیهکنندگی عبدالرحیم نظری در 12 قسمت 25 دقیقهای تولید میشود و ندیمه موسیوند محقق، حبیب خزاعیفرد آهنگساز و علی فریدونی مدیر تولید این مجموعه هستند.
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