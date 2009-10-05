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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

"تلومرازها" نوبل آفرین شدند/

برندگان جایزه نوبل پزشکی معرفی شدند

برندگان جایزه نوبل پزشکی معرفی شدند

اسامی برندگان جایزه جهانی نوبل در زمینه پزشکی یا فیزیولوژی در صد و هشتمین دوره مراسم نوبل لحظاتی پیش در کنفرانسی مطبوعاتی در موسسه کارولینسکا در مجمع نوبل استکهلم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم داوران الیزابت بلک برن و کارول گریدر و جک زوستاک را مشترکا به دلیل کشف "چگونگی محافظت تلومرازها و آنزیم تلومراز از کروموزومها" به عنوان برنده نوبل پزشکی یا فیزیولوژی سال 2009 میلادی اعلام کردند.

الیزابت بلک برن (Elizabeth H. Blackburn) از دانشگاه کالیفرنیا، کارول گریدر (Carol W. Greider) از دانشگاه جان هاپکینز و جک زوستاک (Jack W. Szostak) از موسسه هاوارد هاگز و دانشگاه پزشکی هاروارد هر سه از آمریکا به صورت مشترک این جایزه گرانبها را دریافت خواهند کرد.

بر اساس گزارش بنیان نوبل، مراسم اعطای این جوایز که توسط پادشاه سوئد انجام خواهد گرفت در روز 10 دسامبر در تالار بزرگ شهر استکهلم در سوئد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 958330

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