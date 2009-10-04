باهنر خواستار اجرای به موقع قانون ارائه گزارش دولت به مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 23 آئین ‌نامه داخلی مجلس برای چندمین بار درباره اجرا نشدن مصوبات بودجه 1388 و ارائه نشدن گزارش شش ماهه از طرح‌های عمرانی دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تذکر داد.

وی گفت: به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انضباط بودجه با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دولت باید تا آخر خرداد سال گذشته، گزارش انطباق را به مجلس ارائه می‌کرد.

خباز از هیئت رئیسه مجلس در خواست کرد، این مسئله را جدی تلقی کرده و برای پیگیری عملی اقدام کنند.

وی گفت: این حق من است که هفته‌ای یک بار درباره اجرا نشدن مواد قانونی از این تریبون تذکر دهم.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: در تلاش هستیم تا با رایزنی‌هایی که با دولت انجام می‌دهیم این موارد به حداقل برسد اما در هر صورت تخلف از قانون حتی در حد یک مورد زیبنده دولت جمهوری اسلامی نیست.

نایب رئیس مجلس افزود: درخواست می‌کنیم در این موارد دقت شود و افرادی در دولت مامور شوند تا تعقیب و مراقبت بشود که قوانین به موقع و دقیق اجرا شود.

باهنر اظهار داشت: البته در زمان رسیدگی به بودجه به‌وسیله دیوان محاسبات، به این تخلفات اشاره می‌شود.

پس از تذکر خباز مهدی کوچک ‌زاده در واکنش به این تذکر اظهارداشت: مردم بدانند که براساس اصل 54 دیوان محاسبات کشور که مستقیما زیر نظر مجلس است، وظیفه رسیدگی به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، برعهده دارد.

وی خطاب به مردم گفت: بدانید که رئیس این دیوان از سوی مجلس منصوب می‌شود و نگران این نباشید که یک نماینده، برداشتش این است که دولت هر روز خلاف بودجه عمل می‌کند.

کوچک ‌زاده ادامه داد: تشکیلاتی عظیم با بودجه عظیم وجود دارد که زیر نظر مجلس است و اگر دولت تخلفی کند، گزارش می‌دهد و در همین جا ( صحن علنی مجلس) قرائت می‌شود.

نماینده تهران تصریح کرد: خواستم بگویم که شان و منزلت مجلس را این گونه حفظ کنیم که حرف بی‌حساب از این تریبون نزنیم. حالا کسان محبوب آنها معلوم است که چگونه در عرصه سیاسی کشور عمل می‌کنند و اینکه هر روز بیاید و بگوید که دولت تخلف کرد، فقط نظر یک نماینده است.

وی افزود: مهم این است که دیوان محاسبات تشخیص دهد، دولت در مجرای قانونی عمل می‌کند یا نه.

کوچک زاده گفت: خواستم خیال مردم عزیز راحت باشد که بودجه مملکت را بیهوده صرف نمی‌کنیم. دیوان محاسبات داریم و کار هم طبق قانون انجام می‌شود.