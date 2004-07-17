قهرمانان مسابقات شنا مدالها را به گردن آويختند

به گزارش خبرنگار "مهر" درمسابقات شنا دختران كه 36 تيم شركت دارشتند ورزشكاران در 5 ماده درسالن استخر مجموعه دانشگاه صنعتي اصفهان با يكديگر به رقابت پرداختند كه دربخش هاي مختلف نفرات زير به عنوان قهرماني دست يافتند و مدال هاي طلا را برگردن آويختند.

درشنا 200 متر قورباغه :

1- شعله خداداد از صنعتي شريف 2- مرضيه خان محمدي از اصفهان 3- سعيد ميرزايي از تهران

در 66×4 مترمختلط تيمي :

1- دانشگاه صنعتي شريف 2- دانشگاه تهران3- دانشگاه اصفهان

در 66 متر پروانه :

1- الهام راست خديو از دانشگاه علم و صنعت 2- شيما قلي زاده از دانشگاه اروميه 3- ساناز اسماعيل نژاد از دانشگاه پيام نور

در 100 متر كرال پشت

1- نگار صنعان از دانشگاه علم و صنعت 2- هنگامه احد پور از دانشگاه تهران 3- مهر سارييس زاده از دانشگاه صنعتيشريف

فوتسال سيستان ، فردوسي مشهد را گباران كرد

درمسابقات تيمي فوتسال نيزكه در سالن فوتسال دانشگاه صنعتي اصفهان و با شركت 16 تيم آغاز شده است فردوسي مشهد 0-12 از سيستان و بلوچستان شكست خورد ، دانشگاه رازي كرمانشاه 1-6 كرد مغلوب كرد و دانشگاه گيلان 1-5 بر اصفهان چيره شد.

بسكتبال ؛ 2 بازي مقدمه رقابت هاي سنگين بسكتبال

از بازيهاي صبح ديروزبسكتبال كه با حضور 16 تيم در دانشكده صنعتي اصفهان درحال پي گيري است درمسابقات اولين روز 2 بازي انجام گرفت و دانشگاه صنعتي اصفهان 41-69 دانشگاه اصفهان را برد و دانشگاه شهيد بهشتي 30-40 اميركبيررا مغلوب كرد.

بدمينتون و تنيس روي ميزتيمي با نتايج مشابه آغاز شد

درمسابقات روز اول بدمينتون دانشگاه الزهرا (س) پيام نور ، علم و صنعت ، تهران ، شهيد رجايي ، اصفهان ، صنعتي اصفهان و صنعتي شريف برحريفان خود پيروز شدند.

درمسابقات تنيس روي ميزنيز پيام نوربا 2 برد، صنعتي اصفهان و تهران و شهيد چمران نيز هر كدام با 2 برد ، شيراز ، اروميه ، تربيت معلم تهران ، اصفهان و صنعتي اميركبير نيز برحريفان خود پيروز شدند.