به گزارش خبرنگار "مهر" درمسابقات شنا دختران كه 36 تيم شركت دارشتند ورزشكاران در 5 ماده درسالن استخر مجموعه دانشگاه صنعتي اصفهان با يكديگر به رقابت پرداختند كه دربخش هاي مختلف نفرات زير به عنوان قهرماني دست يافتند و مدال هاي طلا را برگردن آويختند.
درشنا 200 متر قورباغه :
1- شعله خداداد از صنعتي شريف 2- مرضيه خان محمدي از اصفهان 3- سعيد ميرزايي از تهران
در 66×4 مترمختلط تيمي :
1- دانشگاه صنعتي شريف 2- دانشگاه تهران3- دانشگاه اصفهان
در 66 متر پروانه :
1- الهام راست خديو از دانشگاه علم و صنعت 2- شيما قلي زاده از دانشگاه اروميه 3- ساناز اسماعيل نژاد از دانشگاه پيام نور
در 100 متر كرال پشت
1- نگار صنعان از دانشگاه علم و صنعت 2- هنگامه احد پور از دانشگاه تهران 3- مهر سارييس زاده از دانشگاه صنعتيشريف
فوتسال سيستان ، فردوسي مشهد را گباران كرد
درمسابقات تيمي فوتسال نيزكه در سالن فوتسال دانشگاه صنعتي اصفهان و با شركت 16 تيم آغاز شده است فردوسي مشهد 0-12 از سيستان و بلوچستان شكست خورد ، دانشگاه رازي كرمانشاه 1-6 كرد مغلوب كرد و دانشگاه گيلان 1-5 بر اصفهان چيره شد.
بسكتبال ؛ 2 بازي مقدمه رقابت هاي سنگين بسكتبال
از بازيهاي صبح ديروزبسكتبال كه با حضور 16 تيم در دانشكده صنعتي اصفهان درحال پي گيري است درمسابقات اولين روز 2 بازي انجام گرفت و دانشگاه صنعتي اصفهان 41-69 دانشگاه اصفهان را برد و دانشگاه شهيد بهشتي 30-40 اميركبيررا مغلوب كرد.
بدمينتون و تنيس روي ميزتيمي با نتايج مشابه آغاز شد
درمسابقات روز اول بدمينتون دانشگاه الزهرا (س) پيام نور ، علم و صنعت ، تهران ، شهيد رجايي ، اصفهان ، صنعتي اصفهان و صنعتي شريف برحريفان خود پيروز شدند.
درمسابقات تنيس روي ميزنيز پيام نوربا 2 برد، صنعتي اصفهان و تهران و شهيد چمران نيز هر كدام با 2 برد ، شيراز ، اروميه ، تربيت معلم تهران ، اصفهان و صنعتي اميركبير نيز برحريفان خود پيروز شدند.
هفتمين المپياد ورزش دانشجويان - اصفهان (9)
قهرمانان مسابقات شنا مدالها را به گردن آويختند
هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان كه از روز گذشته آغاز شده بود با شناخت قهرمانان دربرخي رشته ها، روز اول خود را پشت سرگذاشت.
به گزارش خبرنگار "مهر" درمسابقات شنا دختران كه 36 تيم شركت دارشتند ورزشكاران در 5 ماده درسالن استخر مجموعه دانشگاه صنعتي اصفهان با يكديگر به رقابت پرداختند كه دربخش هاي مختلف نفرات زير به عنوان قهرماني دست يافتند و مدال هاي طلا را برگردن آويختند.
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