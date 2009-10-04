پیروزی تنها در سایه مبارزات خستگی ناپذیر ملت فلسطین بدست خواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی در بخش از این پیام با بیان اینکه این پیروزی تاکید مجددی نسبت به تمسک و استمرار مبارزه از سوی گروه های مقاومت فلسطین در برابر تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی است، افزود: تجربه طولانی و تاریخی مبارزه مردم فلسطین علیه رژیم غاصب اشغالگر به روشنی این نکته مهم را به اثبات رسانده است که این رژیم هرگز در سایه هیچ یک از قراردادها و توافقات منعقده حاضر به قبول خواسته های بر حق ملت مظلوم فلسطین نشده است و تنها از طریق مبارزه مستمر و پایدار گروههای فلسطینی وادار به پذیرش خواسته های برحق ملت فلسطین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از نقش برجسته گروههای جهادی بویژه حماس و جهاد اسلامی در دستیابی به این پیروزی خاطرنشان کرده است: این پیروزی ها یقینا نتیجه مبارزات خستگی ناپذیر در مسیر آزادی اسرای فلسطینی است.