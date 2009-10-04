  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۱

پیام لاریجانی به خالد مشعل:

پیروزی تنها در سایه مبارزات خستگی ناپذیر ملت فلسطین بدست خواهد آمد

پیروزی تنها در سایه مبارزات خستگی ناپذیر ملت فلسطین بدست خواهد آمد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) آزادی تعدادی از زنان دربند مسلمان و انقلابی فلسطینی از زندان های رژیم اشغالگر قدس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی در بخش از این پیام با بیان اینکه این پیروزی تاکید مجددی نسبت به تمسک و استمرار مبارزه از سوی گروه های مقاومت فلسطین در برابر تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی است، افزود: تجربه طولانی و تاریخی مبارزه مردم فلسطین علیه رژیم غاصب اشغالگر به روشنی این نکته مهم را به اثبات رسانده است که این رژیم هرگز در سایه هیچ یک از قراردادها و توافقات منعقده حاضر به قبول خواسته های بر حق ملت مظلوم فلسطین نشده است و تنها از طریق مبارزه مستمر و پایدار گروههای فلسطینی وادار به پذیرش خواسته های برحق ملت فلسطین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از نقش برجسته گروههای جهادی بویژه حماس و جهاد اسلامی در دستیابی به این پیروزی خاطرنشان کرده است: این پیروزی ها یقینا نتیجه مبارزات خستگی ناپذیر در مسیر آزادی اسرای فلسطینی است.

 

کد مطلب 958442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها