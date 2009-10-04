بازگشت هیئت تجاری ایران از تونس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تونس این هیئت که متشکل از 31 تن از بازرگانان، تجار و تولید کنندگان ایرانی بود در سفر شش روزه به کشور آفریقایی تونس در خصوص تولید محصولات مشترک تصمیم گیری کردند.

هیئت ایرانی اعزامی به تونس دراین سفر ضمن شرکت در جلسات کارشناسی با روسای اتاق بازرگانی شهر های تونس، سوسه و حمامات، دیدار و گفتگوی مستقیم با تجار و صادرکنندگان تونسی و سرمایه گذاران صنعتی این کشور در خصوص راههای توسعه روابط تجاری، معرفی بیشتر کالاها و موقعیتهای دو کشور، ارائه تسهیلات اعتباری و امکانات سرمایه گذاری و نیز صدور کالا از مرزهای دو کشور به بازارهای هدف بحث و گفتگو کردند و به تصمیمات مشترکی رسیدند.

در جلسات تخصصی و کارشناسی که با حضور تولید کنندگان ایرانی و تونسی تشکیل شد ضمن طرح موانع توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، نبود بانک صادراتی در ایران، گشایش ال سی، اهمیت برپایی نمایشگاههای بین المللی در دو کشور، افزایش اقلام کالاهای مشمول معافیت مالیاتی و تولید محصولات مشترک تصمیماتی گرفته شد.

در این سفر مقرر شد ضمن پیگیری تاسیس بانک ایرانی در تونس، دو نمایشگاه در شش ماه آینده در تونس و ایران برگزار شود.

تامین 50 درصد هزینه سفر تجار تونسی به ایران، افزایش معافیت کالاها تا 600 قلم، تدارک سفر هیئت بلند پایه اقتصادی تونسی به ایران در سال جاری، بررسی راه اندازی خط هوایی مستقیم بین دو کشور، توجه به راه دریایی برای صادرات کالا، تشکیل بانک اطلاعاتی از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی و تجار دو کشور، بازاریابی محصولات مورد نیاز برای صدور به اروپا، آفریقا و کشورهای مسلمان عربی، تدارک سفر هیئت اقتصادی ایران از اصفهان برای سفر به تونس و چند توافق نامه اقتصادی بین تجار از دیگر دستاوردهای سفر هیئت اقتصادی ایران به تونس بود.

در این سفر چند تن از تجار ایرانی برای تبادل کالا و نیز سرمایه گذاری مشترک به توافقات اولیه رسیدند و مقرر شد نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام کنند.