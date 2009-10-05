جزئیات کاهش تولید نفت در 16 میدان نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور باید میزان تولید روزانه نفت خام ایران از میادین موجود در خلیج فارس تا پایان سالجاری به یک میلیون بشکه افزایش می یافت. اما در حالی کمتر از 6 ماه به پایان برنامه چهارم توسعه باقی مانده که میزان تولید نه تنها به یک میلیون بشکه نرسیده بلکه در نیمه نخست امسال با کاهشی 63 هزار بشکه ای به حدود 657 هزار بشکه در روز سقوط کرده است.

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی آخرین وضعیت کاهش تولید نفت در 16 میدان نفتی خلیج فارس در چهار منطقه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در شش ماهه نخست امسال را بررسی کرده است.

کاهش 27 هزار بشکه تولید نفت میادین منطقه بهرگان

منطقه عملیاتی بهرگان از میادین هندیجان، بهرگانسر، نوروز و سروش تشکیل شده که متوسط تولید نفت این منطقه در شهریور ماه امسال با کاهشی حدود 27 هزار بشکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 168 هزار بشکه رسیده است.

متوسط تولید روزانه نفت در شهریور ماه امسال در میادین هندیجان، بهرگانسر، نوروز و سروش به ترتیب 23 هزار، 7 هزار، 54 هزار، 82 هزار بشکه بوده و این در حالی است که متوسط تولید نفت این میادین در شش ماهه نخست سال گذشته به ترتیب 28 هزار، 9 هزار، 66 هزار و 90 هزار بشکه بوده است.

کاهش 20 هزار بشکه ای تولید نفت میادین منطقه خارگ

منطقه عملیاتی خارگ از میادین ابوذر، دروود و فروزان (مشترک با عربستان) تشکیل شده که متوسط تولید نفت این منطقه در شهریور ماه امسال با کاهشی حدود 20 هزار بشکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 316 هزار بشکه رسیده است.

متوسط تولید روزانه نفت در شهریور ماه امسال در میادین ابوذر، دروود و فروزان به ترتیب 142 هزار، 127 هزار و 45 هزار بشکه بوده و این در حالی است که متوسط تولید نفت این میادین در شش ماهه نخست سال 1387 به ترتیب 151 هزار، 139 هزار و 45 هزار بشکه بوده است.

کاهش برداشت نفت از میادین مشترک با امارات

منطقه عملیاتی لاوان از میادین رشادت، رسالت، سلمان (مشترک با امارات) و بلال تشکیل شده که متوسط تولید نفت این منطقه در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا ثابت مانده و با کاهش چشمیگری مواجه نبوده است.

متوسط تولید نفت خام منطقه عملیاتی لاوان در شش ماهه نخست سالجاری حدود 90 هزار بشکه در روز بوده است.

همچنین متوسط تولید روزانه نفت در شهریور ماه امسال در میادین رشادت، رسالت، سلمان(مشترک با امارات) و بلال به ترتیب 9 هزار، 10 هزار، 51 هزار، 19 هزار بشکه بوده و این در حالی است که متوسط تولید نفت این میادین در شش ماهه نخست سال گذشته به ترتیب 3 هزار، 9 هزار، 57 هزار و 18 هزار بشکه بوده است.

اما در این منطقه عملیاتی در حالی متوسط تولید نفت خام با کاهش چشمگیری همراه نبوده که میزان تولید نفت از میدان مشترک سلمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 6 هزار بشکه کاهش یافته است.

کاهش 15 هزار بشکه ای تولید نفت میادین منطقه سیری

منطقه عملیاتی سیری از میادین سیوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند تشکیل شده که متوسط تولید نفت این منطقه در شهریور ماه امسال با کاهشی حدود 15 هزار بشکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به حدود 82 هزار بشکه رسیده است.

متوسط تولید روزانه نفت در شهریور ماه امسال در میادین سیوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند به ترتیب 7 هزار، 13 هزار، 2 هزار، 3 هزار و 56 هزار بشکه بوده و این در حالی است که متوسط تولید نفت این میادین در شش ماهه نخست سال 1387 به ترتیب 13 هزار، 17 هزار، 5 هزار، 6 هزار و 53 هزار بشکه بوده است.

به گزارش مهر، این کاهش چشمگیر تولید نفت خام در میادین تحت مدیریت شرکت نفت فلات قاره در حالی اتفاق افتاده که هم اکنون اجرای طرحهای مختلف این شرکت همچون ان جی ال خارگ، طرح توسعه بهرگانسر و طرح تولید زودهنگام از میدان مشترک هنگام نیز با تاخیرهایی همراه است.