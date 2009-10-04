اولین استاندار روحانی منصوب شد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از تعیین معاون سابق پارلمانی وزیر کشور به عنوان استاندار قم خبر داد.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی تصریح کرد: به دنبال پشنهاد به حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌‌پور از سوی وزیر کشور به عنوان استاندار قم، هیئت دولت عصر یک‌شنبه با این پیشنهاد موافقت کرد.



موسی‌پور تا هفته قبل معاون پارلمانی وزیر کشور بود و وی اولین روحانی است که در 30 سال گذشته به عنوان استاندار منصوب می‌شود.



وی که یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد به دلیل قدرت ارتباط و تعامل در چهار سال گذشته معاون پارلمانی وزارت کشور بوده است.



در برخی محافل برقراری ارتباط مناسب با مراجع تقلید و حوزه علمیه و توانایی تعامل با طیف‌های مختلف فکری و سیاسی از دلایل انتخاب وی نام برده می‌شود.