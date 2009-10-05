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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

دانش آموزان لرستانی در المپیاد شیمی درخشیدند

دانش آموزان لرستانی در المپیاد شیمی درخشیدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دانش آموزان دختر لرستانی در المپیاد شیمی کشور موفق به کسب عنوان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در مسابقات المپیاد علمی شیمی کشور، دو دانش آموز دختر لرستانی 2 مدال برنز این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در این مسابقات که با شرکت 30 تیم شرکت کننده در تهران برگزار شد "سارا حسینی راد" و "الهه یعقوب وند" دانش آموزان مرکز فرزانگان استعدادهای درخشان خرم آباد موفق به کسب دو مدال برنز المپیاد علمی شیمی کشور شدند.

در مراسم استقبال از این دو دانش آموز که با حضور مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان لرستان برگزار شد از این دو دانش آموز خرم آبادی با اهدا هدایایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 958524

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