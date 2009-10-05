اختصاص 45 درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون لرستان به بخش کشاورزی

رسول ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، به فعالیتهای بانک توسعه و تعاون در استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: مانده تسهیلات اعطایی این بانک در لرستان بالغ بر450 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: این بانک به منظور بسط و گسترش تعاون در لرستان و حمایت از اشتغال مولد و پایدار، در سال 87 حدود200 میلیارد ریال تسهیلات به اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی و اعضای آنها و در قالب دوهزار و 100 فقره پرونده اعتباری پرداخت کرده است.

مدیر شعب صندوق تعاون و بانک توسعه تعاون استان لرستان خاطر نشان کرد: از200 میلیارد ریالی تسهیلاتی که بانک توسعه تعاون به لرستان داده است 45 درصد در بخش کشاورزی، 21 درصد در بخش صنعت و معدن، 17 درصد در بخش خدمات، 15 درصد در بخش مسکن و دو درصد بصورت قرض الحسنه اختصاص یافته است.

مدیر شعب صندوق تعاون استان لرستان و بانک توسعه و تعاون لرستان اظهار داشت: بانک توسعه و تعاون کشور در سال 88 و به دنبال سیاستهای حمایتی خود مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت، درپنج ماهه اول سال توانسته است بالغ بر45 میلیارد ریال تسهیلات به 535 متقاضی پرداخت کند که این تسهیلات به حفظ اشتغال و اشتغال زایی برای480 نفر در لرستان کمک کرده است.

ارجمند یکی از ویژگیهای این بانک را کم بودن میزان نرخ سود تسهیلات دانست و گفت: تسهیلات اعطایی این بانک با نرخ 11 درصد در بخش کشاورزی، 9 درصد در بخش مسکن مهر، 4 درصد در تعاونی های اعتبار و 12 درصد در سایر بخش ها کمترین میزان نرخ سود تسهیلات را در کشور از متقاضیان کسب می کند.

وی یادآور شد: در قالب طرح مسکن مهر شرکت های تعاونی می توانند تا 2 برابر مانده موجودی خود و حداکثر تا 50 میلیون ریال تسهیلات با نرخ کارمزد 9 درصد و بازپرداخت 30 ماهه از این بانک تسهیلات دریافت کنند.

مدیر شعب صندوق تعاون و بانک توسعه تعاون استان لرستان همچنین از فعالیت 9 شعبه این باک در لرستان خبر داد و بیان داشت: بانک توسعه تعاون در حال حاضر در لرستان با 9 شعبه به فعالیت می پردازد و شعبه نورآباد نیز جهت افتتاح و راه اندازی در دست بررسی است.