اردن سفیر رژیم صهیونیستی در امان را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، وزارت امور خارجه اردن شب گذشته با فراخوانی سفیر رژیم صهیونیستی در امان اعتراض خود را به هتک حرمت و تجاوز رژیم صهیونیستی به قدس، مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی این شهر اعلام کرد.

اردن در این فراخوانی اعلام کرد: تمامی اقدامات اسرائیل در قدس و مسجدالاقصی غیرقانونی است و نقض تعهدات آن به عنوان یک رژیم اشغالگر در کرانه باختری و قدس شرقی به شمار می رود.

وزارت امور خارجه اردن تاکید کرد که این اقدامات مانع اصلی بر سر راه تلاش های انجام شده برای از سرگیری مذاکرات صلح و تحقق راه حل دودولتی محسوب می شود.

اردن در پایان از کابینه رژیم صهیونیستی خواست که هر چه سریعتر اقدامات تجاوزکارانه خود را پایان دهد و کسانی را که در ارتباط به قضیه مسجدالاقصی بازداشت کرده است آزاد کند.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی روز گذشته مسجدالاقصی را تحت محاصره خود قرار داد و با نمازگزاران فلسطینی درگیر شد.