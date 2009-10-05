به گزارش خبرنگار مهر، کری کمدین نامدار برای ایفای نقش در فیلم سینمایی "سه مرد عامی" بر اساس قرارداد خود با شرکت سازنده می‌باست 15 تا 20 کیلو به وزن خود می‌افزود و همین کار را کرد. علاوه بر آن کری می‌باست ریش می‌گذاشت و از عینک طبی نیز استفاده می‌کرد.

او نخستین بار پنجشنبه شب گذشته در مراسمی با حضور اهالی سینما در دانشگاه UCLA با شمایل جدید ظاهر شد. او در این مراسم چهره جدید خود را که مربوط به شخصیت کرلی در "سه مرد عامی" است به همه نشان داد. چندی پیش دیمن هم برای بازی در "خبرچین!" استیون سودربرگ بیش از 15 کیلو بر وزن خود افزوده بود.

رکورد بیشترین افزایش وزن برای بازی در یک فیلم احتمالا به رابرت دنیرو تعلق دارد که سال 1979 برای بازی در نقش جیک لاموتا قهرمان سنگین‌وزن بوکس جهان در "گاو خشمگین" مارتین اسکورسیزی بیش از 40 کیلو بر وزن خود افزود. نقشی که اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای او به ارمغان آورد.