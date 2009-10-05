رئال مادرید هم طعم شکست را چشید / اوساسونا مغلوب ختافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا عصر دیروز و شب گذشته 7 دیدار برگزار شد که با پیروزی تیم‌های ختافه، سویا، والنسیا و اسپورتینگ گیخون و تساوی در 3 دیدار دیگر همراه بود.

درجذاب ترین دیدار هفته ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا یکشنبه شب تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه "رامون سانچز پیخوان" به دیدار سویا رفت و در شرایطی که برای تداوم رقابت شانه به شانه با بارسلونا به پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد. برای سویا که در این بازی از حمایت بیش از 45 هزار تماشاگر خودی بهره می برد، خسوس ناواس (33) و ریناتو (66) گلزنی کردند و تک گل رئال مادرید را نیز په په در دقیقه 49 به ثمر رساند.

ختافه دیگر تیم پیروز دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا بود که موفق شد در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بریک مقابل اوساسونا به برتری دست یابد. در این بازی ابتدا تیم ختافه در دقیقه 55 توسط "دانیل آلبرتو دیاز" به گل برتری رسید اما 7 دقیقه بعد "کارلوس آراندا" کار را به تساوی کشاند و در نهایت با گلزنی "پدرو لئون سانچز" در دقیقه 75 برتری 2 بریک از آن تیم میزبان شد. با این نتیجه تیم ختافه 9 امتیازی شد و به رده هشتم جدول لالیگا صعود کرد و اوساسونا نیز با 7 امتیاز به رده دوازدهم جدول تنزل یافت.

اوساسونا درحالی مقابل ختافه تن به شکست داد که جواد نکونام را از ابتدا در ترکیب خود داشت. این هافبک ایرانی تیم اوساسونا در دقیقه 80 جای خود را به "راپر" داد. مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا نیز در در دقیقه 79 دیدار مقابل ختافه به جای "خوان فران" وارد زمین مسابقه شد و 11 دقیقه تیم خود را همراهی کرد.

- نتایج دیدارهای باقیمانده از هفته ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:

* رئال وایادولید 2 - اتلتیک بیلبائو 2

* ویارئال صفر - اسپانیول صفر

* اسپورتینگ گیخون 4 - رئال مایورکا یک

* ختافه 2 - اوساسونا یک

* خه ‌رس یک - مالاگا یک

* راسینگ سانتاندر صفر - والنسیا یک

* سویا 2 - رئال مادرید یک

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:

1- بارسلونا 18 امتیاز

2- رئال مادرید 15 امتیاز- تفاضل گل 13+

3- سویا 15 امتیاز، تفاضل گل 11+

4- دپورتیوو لاکرونا 12 امتیاز

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18- مالاگا 4 امتیاز

19- ویارئال 3 امتیاز

20- خه‌رس 2 امتیاز