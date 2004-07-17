هم اكنون بيش از 43 قلم كالا از ايران به عراق صادر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت فني گمرك ايران در بازديد از مرز شلمچه با اعلام اين خبر گفت: بيش از43 قلم كالا هم اكنون به عراق صادر مي شود و روزانه بطور متوسط شاهد صادرات كالا توسط صد دستگاه كاميون به اين كشور هستيم كه محصولات غذايي ، كشاورزي ، مصالح ساختماني بويژه سيمان و موازييك ، فرش و لوازم خانگي عمده صادرات ايران به عراق را تشكيل مي دهند .

سيد محمود بهشتيان افزود: صادرات از شلمچه موجب رونق اشتغال درخرمشهر، صنايع استان خوزستان و برخي صنايع كشور شده است و بطور مثال كارخانه هاي كوچك توليد فرش ماشيني در اطراف كاشان كه تعطيل شده بودند دوباره به فعاليت و كار در آمده اند.

وي بازار عراق را مصرف كننده خوب كالاهاي توليدي كشورمان بر شمرد و اضافه كرد: بدنبال مصوبه هييت دولت ارتقا گمرك شلمچه در دستور كار گمرك ايران است و با پايان يافتن ساخت بارانداز و پايانه تسهيلات تخليه و بارگيري كاميون به كاميون بزودي در اين مرز انجام خواهد شد.

بهشتيان گفت: درصورت همكاري دستگاههايي همچون پايانه ها كارساختمان گمرك نيز انجام خواهد شد. وي ورود كالا ازعراق را موكول به برقراري امكانات واردات از جمله تجهيزات آزمايشگاه و مجوزهاي قرنطينه اي و همچنين ساير ارگانهاي ذيربط دانست و گفت: گمرك ايران علي رغم همه مشكلاتي كه در اين منطقه بوده با ارايه تسهيلات كامل موجب رونق گسترده مرز شلمچه بوده است.