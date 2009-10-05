207 پروژه عمرانی در سمنان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: مسئولان شهرستان توجه داشتند باشند که در تخصیص اعتبارات جاری میزان جذب اعتبارات عمرانی دستگاه ها مورد توجه قرار می گیرد.

محمد همتیان با اشاره به اینکه سامانه جذب اعتبارات عمرانی در این شهرستان راه اندازی شده است، گفت: وارد کردن اطلاعات به سامانه باعث جذب اعتبارات عمرانی جهت تسهیل در ارزیابی فعالیتهای عمرانی دستگاه ها می شود.

فرماندار سمنان تصریح کرد: مدیران برخی از دستگاه های اجرایی شهرستان هنوز نسبت به وارد کردن اطلاعات در سامانه فعالیت چشمگیری نداشته اند و از عدم وارد کردن اطلاعات جذب اعتبارات و میزان پیشرفت طرحهای عمرانی در این سامانه توسط برخی دستگاه ها انتقاد کرد.

به گفته وی، اعتبارات شش ماهه اول شهرستان تخصیص یافته است که از مدیران دستگاه های اجرایی خواستار پیگیری برای جذب این اعتبارات شد.

وی با اشاره به اجرای طرح تنظیم قیمت در بازار گفت: با اجرای این طرح دو درصد کاهش قیمت در استان و شهرستان سمنان را به دنبال داشته است.

همتیان با اشاره به اینکه این استان در دور سوم سفر هیئت دولت از استانهای اول کشور است، گفت: باید مسئولان دستگاه های اجرایی هرچه سریعتر جمع بندی و جذب اعتبارات طرحهای مصوب دور دوم سفر هیئت دولت به استان سمنان را نهایی کنند.

به گفته وی، امسال بدون هیچ مشکلی سال تحصیل جدید در مدارس و مراکز آموزش عالی شهرستان آغاز شده است که با توجه به در پیش بودن فصل سرما باید تمهیدات لازم برای مقابله با کمبود احتمالی گاز استفاده از سیستم دوگانه سوز در ادارات و مدارس اندیشیده شود.

وی با اشاره به 20 مهرماه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی گفت: استان سمنان جز 10 استان کشور از نظر وقوع بلایای طبیعی است.