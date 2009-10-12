خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: بهبود بخشیدن هر فرایندی در درجه اول مستلزم در اختیار داشتن آگاهی کافی از وضعیت گذشته و حال و نیز جوانب مختلف آن است.

در عین حال، این آگاهی باید چنان باشد که جزئیات و چارچوب عملیاتی آن فرایند را نشان دهد. به گونه‌ای که با تکیه بر اطلاعات به دست آمده بتوان تصویری واقعی‌تر از این وضعیت به دست آورد.

هر روز بر شمار جوامعی که به کسب آگاهی از وضعیت علم، فناوری و نوآوری خود گرایش می‌یابند افزوده می‌شود. برای گام برداشتن در این مسیر اصلی‌ترین مسئله‌ای که در آغاز مطرح است بهره گرفتن از شاخصهایی است که به واقعی‌ترین صورت بیانگر وضعیت علم، فناوری و نوآوری باشند.

این شاخصها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که افزون بر اندازه‌پذیر بودن از قابلیت گردآوری اطلاعات برخوردار بوده و در سطحی وسیع مورد پذیرش جامعه مخاطب باشند.

از همه مهمتر این شاخصها باید قادر باشند به مثابه نماینده واقعی فعالیتهای علمی، فناوری و نوآوری جوامع عمل کنند چنانکه با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که بر مبنای آن به دست می‌آید بتوان درباره وضعیت علم، فناوری و نوآوری جامعه مورد نظر قضاوت کرد.

کتاب " سنجش علم، فناوری و نوآوری" مشتمل بر 355 صفحه است که در 4 بخش سامان یافته است.

بخش اول کتاب به کلیات اختصاص دارد که در بخشی از آن متون مرتبط با سنجش علم، فناوری و نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم کتاب درآمدی بر همکاریها، دستور عملها و شاخصهای سنجش علم، فناوری و نوآوری در سطح بین‌المللی است.

بخش سوم کتاب اختصاص به سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران دارد و سنجش علم، فناوری و نوآوری در نهاد ریاست جمهوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش چهارم و پایانی کتاب تجزیه و تحلیلی از بحث مطرح شده در کتاب است.