اردوغان بار دیگر به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رونامه حریت، "رجب طیب اردوغان"به عنوان اولین سخنران در مراسم آغازین مجمع حزب عدالت و توسعه که در روزهای گذشته در آنکارا برگزار شد در مقابل حاضرین قرار گرفت و از لزوم وحدت در میان تمام اقوام حاضر در ترکیه سخن راند.

نخست وزیر ترکیه در حضور نمایندگان حزب عدالت و توسعه که از سراسر این کشور در آنکارا گرد هم آمده بودند گفت : ما به یک ملت واحد در این سرزمین تبدیل می شویم.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت های مختلف بزرگ موجود در فرهنگ و تاریخ ترکیه گفت : اگر بخواهیم این افراد را از تاریخ ترکیه حذف کنیم همانند آن است که ملت را یتیم کرده باشیم.

اردوغان از 14 مارس سال 2003 تا کنون نخست وزیر ترکیه بوده و پیش از رسیدن به این سمت نیز شهردار استانبول بود.