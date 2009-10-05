مرحله آتی قرارداد تبادل اسرا هفته آتی آغاز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، محمود الزهار در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مرحله آتی در قرارداد تبادل اسرا هفته آینده آغاز که طی آن فهرست 450 اسیر فلسطینی بررسی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: این مرحله مهمترین بخش قرارداد تبادل اسرا با گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی به شمار می رود.

الزهار در پایان رژیم صهیونیستی را مسئول تاخیر در امضای قرارداد تبادل اسرا دانست.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس چهارشنبه گذشته با میانجیگری مصر و آلمان توافق کردند که در ازای تحویل یک نوار ویدئویی از گلعاد شالیت 20 اسیر زن فلسطینی آزاد شوند. آزادی این اسرا از روز جمعه تا روز گذشته ادامه داشت.