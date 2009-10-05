ایلام در ردیف شهرهای پر ترافیک کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری صبح دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان ایلام گفت: شهر 220 هزار نفری استان ایلام سالهاست که در ردیف استانهای پر ترافیک کشور قرار گرفته است.

وی بیان داشت: ترافیک شهری ایلام باعث کندی تردد خودروها در معابر و خیابانهای اصلی و فرعی شهر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای حل این مشکل، اجرای طرح ساماندهی ترافیک شهر ایلام است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای مطالعاتی در این خصوص زمینه مناسب برای روان‌سازی ترافیک در بافت مرکز شهر ایلام فراهم می‌شود.

اخباری عنوان کرد: ادامه روند روبه رشد ترافیک شهر ایلام مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد که برطرف کردن آن در آینده به سختی امکانپذیر است.

این مسئول یادآور شد: ایجاد پلهای روگذر و میان گذر از دیگر اقدامات برای حل مشل ترافیک شهر ایلام است.