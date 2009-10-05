مدعیان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر یکشنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن تیم‌های السد و قطر با نتایج مشابه 2 برصفر به ترتیب مقابل الشمال و الخور به برتری رسیدند.

- نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

* الشمال صفر - السد 2

گل‌ها: مرتضی طالب (85 - گل به خودی) و ناصر نبیل سالم (4+90)

* قطر 2 - الخور صفر

گل‌ها: مارسیو اولیویرا (51) و سباستین سوریا (77)

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امروز و امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می‌رسد:

* ام صلال - الریان

* الغرافه - السیلیه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- السد 10 امتیاز

2- قطر 9 امتیاز

3- العربی 8 امتیاز

3- الغرافه 7 امتیاز (یک بازی کمتر)

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9- الشمال 3 امتیاز

10- الخریطیات 2 امتیاز

11- الخور یک امتیاز

12- ام صلال بدون امتیاز (2 بازی کمتر)