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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

هفته چهارم لیگ ستارگان قطر/

مدعیان پیروز شدند

مدعیان پیروز شدند

هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر با پیروزی دو تیم مدعی السد و قطر پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر یکشنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن تیم‌های السد و قطر با نتایج مشابه 2 برصفر به ترتیب مقابل الشمال و الخور به برتری رسیدند.

- نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:
* الشمال صفر - السد 2
گل‌ها: مرتضی طالب (85 - گل به خودی) و ناصر نبیل سالم (4+90)

* قطر 2 - الخور صفر
گل‌ها: مارسیو اولیویرا (51) و سباستین سوریا (77)

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امروز و امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می‌رسد:
* ام صلال - الریان
* الغرافه - السیلیه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:
1- السد 10 امتیاز
2- قطر 9 امتیاز
3- العربی 8 امتیاز
3- الغرافه 7 امتیاز (یک بازی کمتر)
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9- الشمال 3 امتیاز
10- الخریطیات 2 امتیاز
11- الخور یک امتیاز
12- ام صلال بدون امتیاز (2 بازی کمتر)

کد مطلب 958723

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