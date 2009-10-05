مدعیان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر یکشنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن تیمهای السد و قطر با نتایج مشابه 2 برصفر به ترتیب مقابل الشمال و الخور به برتری رسیدند.
- نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:
* الشمال صفر - السد 2
گلها: مرتضی طالب (85 - گل به خودی) و ناصر نبیل سالم (4+90)
* قطر 2 - الخور صفر
گلها: مارسیو اولیویرا (51) و سباستین سوریا (77)
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امروز و امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام میرسد:
* ام صلال - الریان
* الغرافه - السیلیه
- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:
1- السد 10 امتیاز
2- قطر 9 امتیاز
3- العربی 8 امتیاز
3- الغرافه 7 امتیاز (یک بازی کمتر)
--------------------------------
9- الشمال 3 امتیاز
10- الخریطیات 2 امتیاز
11- الخور یک امتیاز
12- ام صلال بدون امتیاز (2 بازی کمتر)
نظر شما