طرح شهر ایمن برای کودکان در شرق تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا گودرزی با اعلام این مطلب گفت: این طرح با استفاده از مفاهیم پایه ای شهر دوستدار کودکان تهیه شده است.

وی افزود: در راستای تاکید شهردار تهران مبنی بر تبدیل شهرداری پایتخت به یک نهاد اجتماعی و شهروند مدار در زمینه مباحث مدیریت بحران این طرح به اجرا در می آید.

گودرزی عنوان داشت: افزایش آگاهی خانواده ها به عنوان ساکنین محلات نقش کلیدی را در گسترش فرهنگ ایمن سازی شهرها دارد.

مسئول ستاد مدیریت بحران منطقه هشت افزود: شهروندان باید اعتقاد پیدا کنند که با فراگیری آموزشهای مناسب می توانند خود را طوری سازماندهی کنند که در مقابل بلایای طبیعی مصون باشند.

گودرزی ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بافت محلات با رویکرد پرداختن به مدیریت بحران، راهبری رفتار کودکان در جهت کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش مدیریت ریسک از سوی آنها را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد.

وی افزود: در طرح شهر ایمن برای کودکان، مطالب به صورت کلاسیک به کودکان داده نمی شود بلکه سعی بر این است که کودک آموزشیاران، کارشناسان سازمان و افراد خانواده به همراه یکدیگر به صورت حضوری یا غیر حضوری در یک فرآیند آموزشی مطرح شرکت داشته باشند.

گودرزی گفت: آموزش اصول شهرسازی و آموزش مباحث مدیریت بحران از عناصر مهم این طرح است به طوری که کودکان با مفاهیم محله خوب آشنا می شوند و این توانایی را کسب می کنند که محیط زیست خود را بشناسند و برای بهبود آن به همراه خانواده و افراد محله بیاندیشند.

وی افزود: در حال حاضر اکثر مالکین بافتهای فرسوده افراد مسن هستند و به دلیل کاهش ریسک اقتصادی تمایل کمی برای نوسازی و مقاوم سازی بافت وجود دارد و امکان دسترسی مستقیم به فرزندان آنها که خواهان این امر محسوب می شوند وجود ندارد.

گودرزی عنوان داشت: با استفاده از این طرح می توان شهروندان را به راحتی نسبت به نظرات محیطی آگاه کرد.