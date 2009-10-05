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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

"مهمانپذیر سعادت 2" مجموعه نوروزی شبکه قرآن شد

"مهمانپذیر سعادت 2" مجموعه نوروزی شبکه قرآن شد

مجموعه تلویزیونی "مهمانپذیر سعادت2" به کارگردانی کریم سربخش نوروز 89 از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی سیدافضل میرلوحی برای شبکه قرآن مراحل تولید را سپری می‌کند و به زندگی دو عروسک امین و مینا می‌پردازد. به گفته نصیر مغزی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن "مهمانپذیر سعادت" نوروز 89 از این شبکه روی آنتن می‌رود.

در مجموعه "مهمانپذیر سعادت" روشنک عجمیان، جلیل فرجاد، علی سلیمانی، عباس محبی، باقر صحرارودی، شهربانو موسوی، مهوش وقاری، معصومه کریمی، آرش میراحمدی، سیامک اشعریون، حسن خوانساری، حامد کیازان، آناهیتا سهرابی و نازنین فرخ و ... بازی می‌کنند.

عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تولید: سید‌آرش حسینی، کارگردان تلویزیونی: مسعود فروتن، دستیار اول و برنامه‌ریز: پرنیا کاظمی‌پور، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: قاسم سازگار، صدابردار: حسن زرفام، منشی صحنه: افسانه شیخی، ساخت عروسک: محمد اعلمی، عروسک‌گردانان: اکرم صانعی، اعظم صانعی، مرجان احمدی و نگار شهبازی، صداپیشگان: سمیه رهنمون و مهتاب تبریزی و نورپرداز: رضا نصیری‌نیا.

کد مطلب 958779

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