میرشمس‌الدین فلاح‌هاشمی نویسنده و شاعر به خبرنگار مهر گفت: همواره وقتی در سفر با پشت نوشته کامیونها روبه رو می‌شدم برایم جالب بودند و حتی معتقدم برخی از آنها جمله‌هایی فلسفی هستند که بیننده را به فکر وا می‌دارند.

وی ادامه داد: از دو سال پیش تصمیم گرفتم این جملات را جمع‌آوری کنم که 190 جمله از نوشته‌هایی که آموزنده و حکیمانه‌تر بود انتخاب کردم تا آنها را در قالب کتابی در قطع جیبی منتشر کنم.

این نویسنده که بیشتر در کارنامه خود کتابهای دفاع مقدسی دارد در پاسخ به این پرسش که شما تاکنون در کارنامه ادبیتان اینگونه کتابی نداشته‌اید چطور شد که تصمیم به چاپ این کتاب گرفتید؟ توضیح داد: تاکنون در چنین حوزه‌ای کتابی نداشته‌ام. من فکر می‌کنم این نوشته‌ها را می‌توان نوعی داستانک دانست که در عین کوتاهی بسیار تاثیرگذار هستند و می‌توانند پیامهای مهم را به مخاطب منتقل کنند و اتفاقا تاثیر آنها هم زیاد است.

شاعر مجموعه "لبخند روی دیوار" درباره کتابهای دیگرش خبر داد: یک مجموعه داستانک به نام "داغ مثل خاک مثل سرب" با موضوع دین و دفاع مقدس دارم که ناشر آن بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس یا کانون اندیشه جوان خواهد بود.

فلاح هاشمی افزود: این کتاب شامل 40 داستانک است که نیمی از آن دفاع مقدسی و نیم دیگر دینی است. نگارش این کتاب پس از یک سال روبه پایان است و به زودی آن را تحویل ناشر می‌دهم.

وی از نگارش کتاب دیگری به نام "ره یافتگان" خبر داد و گفت: نگارش این کتاب را کانون اندیشه جوان سفارش داده که موضوع آن درباره شخصیتهای مطرح جهان است که به دین اسلام گرویده‌اند. در این کتاب زندگی این افراد و دلایل تغییر دینشان در قالب داستانهای کوتاه بررسی می‌شود.

به گفته وی طرح کلی این کتاب آماده و 7 شخصیت هم انتخاب شده‌اند ولی هنوز کار نگارش داستانها آغاز نشده است.

فلاح هاشمی درباره رمانی به نام "زمزمه یک رود" بیان کرد: نوشتن این رمان را 3 ماه است شروع کرده‌ام و تا کنون 2 بخش از آن به پایان رسیده است. البته طرح کلی کار و حتی پایان بندی آن مشخص است. این کتاب موضوعی عاشقانه دارد و هنوز با ناشری برای چاپ آن صحبت نکرده‌ام.

این شاعر درباره خط داستانی این رمان گفت: زندگی جوانی روستایی در قبل از انقلاب روایت می‌شود که طبعی شاعرانه دارد. او در مسیر رفتنش به مدرسه با دوچرخه از چند روستا رد می‌شود که در این مسیر با فردی آشنا و حوادثی برای او پیش می‌آید. نامه‌نگاریهایی که او با آن فرد انجام می‌دهد داستان را پیش می‌برد.

وی در پایان از جمع‌آوری تعدادی از اشعارش برای چاپ در قالب یک مجموعه شعر خبر داد.