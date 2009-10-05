عمر کوتاه مربیگری در خوزستان 70 روز است

سرمربی تیم فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان مایه و پتانسیل بسیار قوی در فوتبال دارد و این موضوع که چرا جایگاه مطلوبی در فوتبال کشور ندارد، نیاز به آسیب شناسی دارد و باید بررسی کنیم که دلیل نیامدن تماشاگران به ورزشگاه ها برای دیدن مسابقات تیم های خوزستانی چیست.

جلالی تصریح کرد: بررسی هشت دوره قبلی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نشان می دهد که عمر متوسط مربیگری در تیم های حاضر در لیگ برتر در حدود 120 روز است که البته رقم بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای صاحب فوتبال دنیا نظیر انگلیس است که متوسط عمر مربیگری در آنجا در حدود 1700 روز می باشد اما جالب اینجاست که این رقم در مورد تیمهای خوزستانی حاضر در این رقابت ها در حدود 70 روز است.

سرمربی فولاد خوزستان افزود: عدم ثبات شغلی، یکی از موارد منفی در فوتبال ایران است. باید توجه داشت که وقتی یک مربی برای کار به تیمی دعوت می شود باید به او فضای کار داد و از او حمایت کرد تا به موفقیت برسد.

وی در مورد تعامل با مربیان خوزستانی نیز گفت: من تاکنون سه دوره کلاس مربیگری در استان خوزستان برگزار کرده ام و کاملا" با مربیان بومی این استان آشنا هستم و آمادگی دارم از تجارب و تفکرات این افراد در جهت بهبود وضعیت فولاد خوزستان استفاده کنم.

جلالی ادامه داد: وقتی هفته گذشته در مورد سرمربیگری فولاد با من صحبت شد ، تصور من از تیم فولاد آن تیمی بود که آخرین بازی فصل قبل در برابر ذوب آهن را انجام داد ولی اکنون ذهنیت من تغییر کرده و می دانم که شرایط بسیار سختی پیش رو داریم و باید خیلی کار کنیم.

جلالی افزود: تیم فعلی فولاد نسبت به تیم فصل قبل ، معدل سنی بالاتر و معدل قدی پایین تر دارد و از نظر ذهنی هم فرسوده و شکسته است و ما باید به تدریج ، وضعیت روحی و بدنی آنها را بهبود ببخشیم و سپس مشکلات تاکتیکی تیم را برطرف نماییم و به همین دلیل است که می گویم شرایط سختی پیش روی ما است.