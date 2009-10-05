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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

نقش برجسته پارتی – ایلیمایی در معرض دستبرد متجاوزین

نقش برجسته پارتی – ایلیمایی در معرض دستبرد متجاوزین

اهواز - خبرگزاری مهر: نقش برجسته پارتی - ایلیمایی "برد چوزه" که به صورت وارونه در یکی از روستاهای شهرستان لالی رها شده است به دلیل ایجاد حفره های دسترسی، مورد تهاجم و کاوش های غیر مجاز افراد سودجو قرار گرفته و نیاز به بررسی، ثبت فوری و مراقبت بیشتر دارد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این نقش برجسته توسط دوستداران میراث فرهنگی شهرهای مسجدسلیمان و اندیکا شناسایی شده و به دلیل  پنهان بودن و افتادن از دامنه کوه از تاثیر شرایط محیطی درامان مانده است.

مجتبی گهستونی افزود: طبق اطلاعات به دست آمده این نقش برجسته که تصویر مردی به صورت دراز کشیده است را نشان می دهد متعلق به شخصی به نام چوزه بوده که به همین نام در نزد اهالی معروف است.

وی بیان کرد: این مرد از دست چپ خود به عنوان تکیه گاه استفاده کرده و جامی نیز در دست خود قرار داده و در دست راست او چیزی شبیه یک سیب وجود دارد که گردنبند و لباسی پرچین بر تن او می باشد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اعلام اینکه این نقش برجسته شباهت زیادی به نقش برجسته های سوزتینا، سوسن سرخاب و تنگ سروک بهبهان  دارد در نزدیک خود شاهد اسقرار یک استودان در کنار خود است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایلیمائیدها پنج قرن حیات سیاسی داشتند و اطلاعات فراوانی از این قوم اشکانی وجود ندارد لازم است به منظور نمایان شدن هر چه بیشتر اسناد، باید این نقش برجسته به صورت فوری ثبت و مراقبت شود.

کد مطلب 958859

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