همایش موفقیت هسته ای ابعاد فرهنگی و هویت ملی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی مولفه های فرهنگی تاثیرگذار در رشد و توسعه موفقیت های هسته ای کشور، آشنایی با ابعاد مختلف تربیتی، اجتماعی موفقیت های هسته ای در حوزه هویت ملی، میزان اثربخشی موفقیت هسته ای کشور بر ارتقاء هویت ملی و انسجام اسلامی- ایرانی، فراهم سازی الگوی تربیتی و فرهنگی به منظور نهادینه ساختن حرکت های علمی و فناوری، ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات فرهنگی و تربیتی در موفقیت های هسته ای از اهداف برپایی این همایش است.

این همایش با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، دانشگاه تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، شبکه چهارم سیما و موسسه علمی فرهنگی طلوع سبز کارآفرین در دو محور "موفقیت هسته ای و ابعاد فرهنگی" و "موفقیت هسته ای و هویت ملی" انجام می شود.