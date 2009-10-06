مصالح ساختمانی چینی موجود در بازار غیر استاندارد است

"صباح الدین متقی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از انواع متعدد مصالح ساختمانی چینی موجود در بازار ساختمانی ایران مورد تایید اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی نیست.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: هم اینک حجم بالایی از مصالح ساختمانی موجود را در بازار، مصالح و تجهیزات چینی تشکیل می دهد که به هیچ وجه ازسوی اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی مورد تایید نیست اما به دلیل قیمت پایین آن از سوی مالکین و به خصوص بساز و بفروش ها به وفور استفاده می شوند.

متقی با تاکید براینکه استفاده از مصالح کاملاً مغایر با مقررات ملی ساختمان است تصریح کرد: هم اینک در ساخت و سازهای بالای 3000 متر، مصالح مورد استفاده باید مورد تایید اداره استاندارد باشند و گرنه از صدور پایان کار برای آنها خودداری می شود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که برای جمع آوری مصالح غیراستاندارد موجود در بازار چه کرده اید؟ گفت: برخورد با این مقوله برعهده ما نیست اما با این وجود و با توجه به عزم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای تلاش درجهت ارتقاء کیفیت درساخت و سازها اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مذاکره با سفیر کشور چین در ایران برای ورود مصالح ساختمانی خوب و باکیفیت و استاندارد ساخت این کشور به ایران صورت گرفته کـه در صورت تحقق می تواند گام موثری برای مقابله با کالاهای بی کیفبت و غیراستاندارد کنونی موجود در بازار باشد.