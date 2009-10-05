اجلاس ژنو نقطه عطفی در ادبیات دیپلماتیک ایران بود

مهدی مطهرنیا درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات اخیر تهران با گروه 1+5 ، اظهار داشت: مذاکرات اخیر از منظر سیاسی از اهمیت جدی برخوردار است، چراکه یکی از دستاوردهای آن از نظر گزاره های تحلیلی اجماع اراده های متکثر دخیل در پرونده هسته ای ایران برای حصول به سازوکاری جهت برون رفت از شرایط بن بست گونه حاضر بود.

وی تصریح کرد: ایران بعنوان کنشگر اصلی پرونده هسته ای علاوه برداشتن نگاه سازنده، بانگاهی استراتژیک وارد مذاکرات ژنو شد.

این استاد دانشگاه، طرف آمریکایی را به عنوان دیگر کنشگر اصلی و رقیب جمهوری اسلامی ایران در آنسوی پرونده هسته ای برشمرد و گفت: درحال حاضر ایالات متحده ادبیات مدبرانه اوباما را در حوزه رفتار سیاسی خود تسری بخشیده است به گونه ای که درچند ماهه اخیر طرف آمریکایی با وجود همه فراز وفرودهای سیاسی در داخل ایران، التهابات منطقه ای نسبت به ایران وهمچنین نگرانیهای بین المللی ناشی از تحولات اخیر تلاش نموده است که رویکرد خود را نسبت به ایران در قالب قدرت هوشمند مدیریت کند.

وی با بیان اینکه یکی از آخرین نشانه های این موضوع در سادگی پیام معنادار سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نهفته بود، عنوان کرد: در این رابطه می توان صدور مجوز برای ورود متکی به واشنگتن را جهت دیدار از دفتر حافظ منافع ایران در ایالات متحده را هم یکی دیگر از این نشانه ها دانست که اگر به گفتگوی متکی در آغاز مذاکراتش توجه کنیم می بینیم که وی نیز همانند جلیلی تاکید داشت که نگاه ایران به مذاکرات مثبت است بطوری که می تواند این سطح ارتباط خود را با ایالات متحده به مرحله بالاتری ارتقاء دهد.

این نویسنده وصاحبنظر مسائل سیاسی به دیدار جلیلی با برنز اشاره نمود وخاطرنشان کرد: یکی دیگر از نشانه ها در این زمینه مذاکره مستقیم دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان با معاون وزیر امورخارجه ایالات متحده در حاشیه اجلاس اخیر بود که به گفته منابع خبری غربی این دیدار به مدت 45 دقیقه بطول انجامید.

وی افزود: بعداز مذاکرات اخیرژنوهمه نمایندگان رسمی کشورهای عضو گروه 1+5 بعلاوه سولانا، اوباما و هیلاری کلینتون مذاکرات تهران را در اجلاس اخیر ژنو مثبت ارزیابی نمودند و به یک مخرج مشترک ادبیاتی با مفهوم سازنده دست پیدا کردند.

یک تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه به کاربرد کلید واژه "نقطه عطف" در ادبیات سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه تاکنون حدود 11 بار از مسئولان پرونده هسته ای در ارتباط با تنشهای مختلف دانش واژه "نقطه عطف" را شنیده ایم، اما شاید بتوان اجلاس اخیر ژنو را از منظر تعامل میان تهران - واشنگتن در پرونده هسته ای "نقطه عطف" دیگری در ادبیات سیاسی کشور به شمار آورد.