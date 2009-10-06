ساخت 100مگاوات مولدهای مقیاس کوچک برق تصویب شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اهمیت موضوع جذب سرمایه گذار برای توسعه مولدهای مقیاس کوچک بر ضرورت هماهنگی بین شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق گیلان برای ارائه یکسان اطلاعات و اقدامات انجام شده تاکید کرد: با توجه به مجوز و موا فقتنامه 75 مگاواتی صادره از شرکت توانیر برای شرکت ذوب و بلیت سازی خزر خواستارشفاف سازی موضوع شد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در ادامه از بررسی و موافقت دو فقره تقاضا در دومین جلسه جلب مشارکت توسعه مولدهای مقیاس کوچک اظهارداشت: برای شرکت مهندسان شیمیایی راستا برآیند به میزان 15مگاوات موافقت نامه ای با اعتباری به مدت شش ماه برای منطقه شهر صنعتی رشت صادر شد و همچنین با تقاضای شخصی حقیقی در منطقه تالش به میزان سه مگاوات درفاز اول از 10 مگاوات نهایی به شرکت توزیع معرفی شده است.

خط 63 کیلوولت دو مداره رشت شمالی - منطقه آزاد انزلی ساخته می شود

وی همچنین از ساخت خط 63 کیلوولت دو مداره رشت شمالی - منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی خبر داد و افزود: این خط بطول 14 کیلومتر و بصورت هوایی با استفاده از برجهای فلزی مشبک توسط مشاور پروژه (شرکت مشانیر) با نظارت همکاران واحد خطوط معاونت طرح و توسعه طراحی شده است.

آزادگان عنوان کرد: این طرح با اهداف تامین برق مطمئن برای تاسیسات و واحدهای مستقر در منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی و با هزینه ای افزون بر 24 میلیارد و 226 میلیون و 990 هزارریال در دست ساخت است.

وی اظهارداشت: بر اساس قرارداد کلید در دست منعقده با پیمانکار، تامین تجهیزات پروژه طبق برنامه زمانی قرارداد انجام و در مرحله حمل به انبار می باشد .

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: علیرغم ممانعتهای متعدد حقوقی که موجب توقف هفت ماهه پروژه شد، عملیات ساختمانی پروژه از ابتدای سال جاری با سرعت مناسبی در حال اجرا بوده و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه 45 درصد می باشد .

وی پیش بینی کرد، در صورت عدم بروز ممانعتهای حقوقی عدیده در مسیر اجرای طرح، پروژه خط 63 کیلوولت دو مداره رشت شمالی – منطقه آزاد تجاری بندر انزلی تا خرداد ماه سال 89 مورد بهره برداری قرار گیرد.