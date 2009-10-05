بهره برداری از مترو تبریز تا دو سال آینده در صورت تامین اعتبارات

به گزارش خبرگزاری مهر، "وحید کیا" با انتقاد از کمبود اعتبارت و عدم پرداخت به موقع اعتبارات توسط دولت گفت: متاسفانه اعتبارات توسعه مترو امسال نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافت اما با وجود آنکه اعتبارات تقریبا به نصف رسید از همین میزان نیز تاکنون چیزی پرداخت نشده است و برای توسعه مترو تبریز به شدت با مشکل کمبود اعتبارات مواجه ایم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش روز افزون ترافیک در کلانشهرها و سخت شدن تردد، توسعه سریع خطوط مترو برای تمام کلانشهرها یک نیاز ضروری است اما با اعتبارت اندک و عدم پرداخت به موقع همین اعتبارات نمی توان به بهره برداری از حتی یک خط مترو در کلانشهرها تا چندین سال بعد بود.

معاون شهردار تبریز خاطرنشان کرد : با توجه به مشکلات موجود بر سر راه توسعه مترو تصویب طرح ارائه تسهیلات از حساب صندوق ذخیره ارزی و یا هر امکان دیگری که منجر به افزایش اعتبارات شود می تواند کمک بزرگی برای توسعه سریع مترو باشد و امیدواریم در مجموع اعتبارات خوبی برای توسعه مترو در تمام کلانشهر اختصاص یابد نه آنکه هر سال شاهد کاهش اعتبارات باشیم.

کیا ادامه داد: نخستین خط مترو تبریز به طول 18 کیلومتر در دست احداث است که اگر اعتبارات خوبی برای توسعه مترو به این شهر اختصاص یابد می توانیم تا دو سال آینده مترو این شهر را به بهره برداری برسانیم.