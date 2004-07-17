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۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۳۰

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با مهر:

فردا هيات رئيسه مجلس طرح استيضاح وزير راه را اعلام وصول مي كند

محمد خوش چهره از احتمال اعلام وصول طرح استيضاح وزير راه و ترابري توسط هيئت رئيسه در جلسه فردا مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با "مهر" درباره طرح استيضاح وزير راه و ترابري در مجلس گفت: تعداد نمايندگان طرح استيضاح خرم آنقدر زياد است كه با پس گرفتن چندين امضاء، احتمال منتفي شدن آن در مجلس وجود ندارد.

دكتر محمد خوش چهره با بيان اين كه در جلسه فرداي مجلس زواياي استيضاح وزير راه و ترابري مشخص خواهد شد، اظهارداشت: با توجه به تحت فشار بودن هيئت رئيسه مجلس از سوي نمايندگان اسنيضاح كننده، احتمالا فردا طرح فوق اعلام وصول خواهد شد.

وي با بيان اينكه استيضاح حق نمايندگان است تصريح كرد: نمايندگان بايد دقت كافي در اين كار انجام دهند تا اين مساله در آينده براي كشور كار ساز واقع شود.

 

کد مطلب 95895

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