همایش دو روزه فرصتهای سرمایه گذاری ایران در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، همایش دو روزه فرصتهای سرمایه گذاری ایران در استانبول ترکیه با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاونین وی، وزیر تجارت ترکیه و بخش خصوصی کشورمان افتتاح شد.

بهروز علیشیری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری اظهار داشت: در مراسم افتتاحیه در خصوص فرصتهای سرمایه گذاری کشورمان، فضای کسب و کار و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بحث و بررسی شد.

وی در ادامه با اشاره به تشریح قوانین و مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران ترکیه ای افزود: در این همایش صاحبان پروژه ها و فرصتهای سرمایه گذاری ایرانی ضمن گفتگو با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور ترکیه، از آنها جهت سرمایه گذاری های مشترک و ارتقای همکاری های اقتصادی در ایران دعوت کردند.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به توانمندیها و زمینه های مطلوب توسعه همکاری های دو جانبه، برگزاری این همایش و نشستهای مشابه در کشورهای دیگر باعث ارتقا و بهبود روابط اقتصادی و سرمایه گذاری کشورمان خواهد شد.