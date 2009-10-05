توسعه روابط ایران و الجزایر در آستانه تحولات جهانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی ظهر امروز در دیدار خداحافظی سفیر الجزایر در تهران ، ظرفیت ها برای توسعه روابط دو جانبه را فراوان دانست و اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران برای افزایش همکاری ها در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه ای و بین المللی با همه کشورهای اسلامی به ویژه الجزایر محدودیتی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و دستاوردها به کشورهای اسلامی گفت: باید از همه ظرفیت های فراوان موجود برای توسعه روابط ایران و الجزایر در عرصه های گوناگون به ویژه تجارت، اقتصاد و صنعت استفاده کرد.

دکتر رحیمی با اشاره به نقش کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در توسعه روابط ، تاکید کرد : سفیران جمهوری اسلامی ایران و الجزایر باید نقشی موثر و مهم در گسترش و افزایش مناسبات تهران – الجزیره داشته باشند.

سفیر الجزایر در تهران نیز در این دیدار با تبریک انتصاب دکتر رحیمی به سمت معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: کمیسیون عالی همکاری های دو کشور به ریاست معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر الجزایر زمینه توسعه و افزایش حداکثری روابط تهران و الجزیره را در عرصه های گوناگون فراهم خواهد کرد .

سفیر الجزایر آینده روابط دو کشور را درخشان دانست و گفت : مناسبات و همکاری های ایران و الجزایر با توجه به ظرفیت های فراوان موجود باید گسترش یابد.