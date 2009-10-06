نماینده مردم لنگرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر رشت افزود: برای استفاده بهینه از مزیتهای منحصربه فرد گیلان برنامه ریزی و تصویب پروژه های تاثیرگذار ضروری است.

وی همچنین با اعلام اینکه گیلان از داشتن صنایع موثر محروم است، اظهار داشت: مسئولان باید در ایجاد پتروشیمی و پالایشگاه فعالیت گسترده ‌ای دراین بخش انجام دهد چرا که مهمترین دغدغه مردم گیلان وضعیت اقتصادی و اشتغال است.

لاهوتی بیان داشت: صنعت متناسب با شرایط اقلیمی و محیط زیست استان در کنار توسعه کشاورزی، اقتصاد گیلان را در منطقه و کشور ارتقاء می دهد.

وی درادامه با اشاره به اینکه توانمندی های استان به لحاظ نیروی انسانی بالاست، افزود: فراهم کردن زیرساختهای صنعتی و بهره‌ برداری بهینه در استان امری لازم است.

نماینده لنگرود یادآور شد: صنایع به عنوان شاخصه‌ های اصلی اشتغال در جامعه است و باید با ایجاد زیرساختهای لازم در این راه گامهای موثری برداشت.