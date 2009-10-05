بخشهای استان قم دارای حداقل امکانات فرهنگی و تبلیغی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین مجاهدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، گسترش فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در بخش‌های استان قم را یکی از راهبردهای اصلی اداره کل تبلیغات اسلامی قم عنوان کرد و گفت: این فعالیتها در ارتقای سطح فرهنگی روستائیان و مردم بخشهای تابعه استان قم تاثیر بسزایی دارد.



وی اضافه کرد: مردم بخش‌های استان از حداقل امکانات فرهنگی و تبلیغی برخوردار هستند و امیدواریم با عملی‌شدن طرح‌های فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی قم، این خلاء جبران شود.



مجتمع فرهنگی در شهر قنوات قم احداث می‌شود



معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از صدور مجوز برای احداث یک مجتمع فرهنگی در شهر قنوات خبر داد.



محمدحسین مجاهدی اعتبار ساخت و تجهیز این مجتمع فرهنگی را دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در حال حاضر زمین احداث این مجتمع خریداری شده و به زودی عملیات اجرایی احداث آن آغاز می‌شود.



وی تصریح کرد: این مجتمع در سه طبقه احداث می‌شود که دو طبقه از آن ویژه ایجاد سالن جلسات و فعالیتهای اداری و یک طبقه برای ارائه فعالیتهای آموزشی در نظر گرفته شد.



وی با اشاره به تنوع فعالیتهای آموزشی در این مجتمع فرهنگی خاطرنشان کرد: با احداث این مجتمع برنامه‌های مناسبی همچون دوره‌های آموزش قرآن، رشته‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و... به علاقمندان گروه‌های مختلف سنی ارائه می‌شود.



مجاهدی یادآور شد: در صورت تخصیص 100 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده، این مجتمع تا پایان سال مالی 88 به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی همچنین در پایان از اختصاص 300 میلیون ریال اعتبار استانی برای تکمیل و تجهیز خانه عالم روستای صرم خبر داد و اضافه کرد: خانه عالم روستای صرم در حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اختصاص این اعتبار روند ساخت این خانه سرعت می‌گیرد.