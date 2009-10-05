انتخاب اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی پیش از ظهر دوشنبه در آیین معرفی اعضای هیئت منصفه استان گفت: اعضای هیئت منصفه مطبوعات خراسان شمالی شامل 14 نفر از اقشار مختلف مردم است.

احمد کیخسروی در این مراسم افزود: هیئت پنج نفره شامل امام جمعه مرکز استان و یا نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی محمدحسین انصاری مود (پزشک)، بابا محمد ایزانلو (معاون اداره تبلیغات اسلامی)، حسین پایدار (دبیر)، حسین پیلتن (عضو شورای شهر)، قاسم جعفری (استاد و رئیس دانشگاه)، محمود حیدری (وکیل)، علی رحیمی (رئیس اداره ارشاد شیروان)، ملک محمد علیزاده (خبرنگار)، رضا نوری (استاد حوزه و دانشگاه)، احمد رضا عفتی (مدیرکل فنی استانداری)، محمد صادق محمودیان (معلم)، زهره وضیع (دبیر)، طیبه سلماسی (فرهنگی و محمد صمدی (معلم)، اعضای هیئت منصفه خانه مطبوعات استان خراسان شمالی اعلام کرد.

به گفته وی اعضای خانه مطبوعات استان خراسان شمالی برای مدت دو سال انتخاب شده و براساس قانون مطبوعات، بررسی تخلفات مطبوعات بدون حضور هیءت منصفه وجاهت قانونی ندارد.

استان خراسان شمالی دارای چهار هفته نامه و یک ویژه نامه است و در سال گذشته یکی از نشریات استان به دلیل تخلف به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد که به جریمه نقدی محکوم شد.