شمقدری بهترین گزینه برای معاونت سینمایی است

جمیل رستمی به خبرنگار مهر گفت: حضور مرحوم سیف الله داد در پست معاونت سینمایی در سال‌های گذشته و تعامل سازنده وی با سینماگران در آن دوران ثابت کرد حضور مدیران فرهنگی باتجربه و آشنا با امور سینمایی موجب ارتباط سازنده میان سینماگران و مدیران این عرصه می‌شود.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر حضور چشمگیر فیلم‌های تجاری و عامه پسند و توجه بیش از اندازه به این گونه از سینما، ضربه‌ای سنگین به بدنه سینما وسینماگران با‌تجربه وارد کرد و تولید فیلم‌های سطحی موجب کاهش تمایل مخاطبان و میزان استقبال آنها از سالن‌های سینما شد.

کارگردان فیلم سینمایی "مرثیه برف" ادامه داد: اتفاقات و مشکلات سینما در سال‌های اخیر ناشی از نبود برنامه‌ریزی مناسب در سازمان‌های سینمایی و تعامل لازم میان مدیران و اهالی سینما بود. متاسفانه دخالت مستقیم و غیرمستقیم، حب و بغض‌های شخصی و مسائلی از این دست موجب افت کیفیت فیلم‌ها شد و بسیاری از فیلمسازان خوب ما موفق به ساخت فیلم تازه نشدند.

رستمی در خصوص انتخاب جواد شمقدری در پست معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در میان افراد و گزینه‌های معرفی شده برای معاونت سینمایی، شمقدری بهترین گزینه برای این منصب بود، وی علاوه بر آشنایی کامل با مقوله سینما، در چهار سال گذشته به عنوان مشاورهنری رئیس جمهور مشغول فعالیت بوده و رابطه خوبی با هیئت دولت دارد.

این کارگردان وجود دیدگاههای مختلف درباره انتخاب شمقدری را طبیعی دانست و افزود: وجود نظر موافق و مخالف با حضور شمقدری در معاونت سینمایی طبیعی است. مهم نحوه عملکرد وی، دستاوردهای آتی سینمای ایران و حل بحران‌های موجود است که تنها با تعامل میان سینماگران و معاونت سینمایی، تعیین اهداف بلند مدت و برنامه کارشناسانه و مداوم محقق می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدوارم حضور شمقدری که نماینده‌ای از بطن سینما است در پست معاونت سینمایی در چهار سال آینده با رشد و شکوفایی هرچه بیشتر سینما، ظهور استعدادهای جدید و موفقیت بیش از پیش سینماگران با تجربه، ساخت آثار قابل قبول و جلب رضایت مخاطبان همراه شود.