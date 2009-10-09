چک پول 100 هزار تومانی در ATM ها / حمایت از تولید خودپردازهای داخلی

مهران شریفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برنامه ای برای افزایش میزان کارمزدهای شبکه شتاب در دستور کار نیست، از برنامه اتصال شبکه شتاب ایران به سیستم الکترونیکی بانکهای کشورهای خاور دور در آینده ای بسیار نزدیک خبرداد و بیان کرد: ایران در بخش خدمات بانکداری الکترونیکی در میان کشورهای در حال توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

تولید خودپردازهای داخلی

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تولید دستگاههای خودپرداز توسط برخی شرکتهای ایرانی به میزان بسیار محدود وخریداری آنها توسط بانکها، تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی از تولیدات داخلی حمایت می کند، به بانکها توصیه می کند که در وهله اول از تولیدات شرکتهای داخلی استفاده نمایند.

چک پولهای 100 هزار تومانی در خودپردازها

وی بیان کرد: بانک مرکزی به بانکهای کشور اعلام کرده است که در دستگاههای ATM از چک پولهای 50 و 100 هزار تومانی استفاده کنند که بانکها بیشتر چک پولهای 50 هزار تومانی را در دستگاههای خودپرداز قرار داده اند.

محاسبه ماهانه کارمزد تراکنشهای ناموفق بانکی

شریفی با بیان اینکه کارمزد تراکنشهای ناموفق بانکی در دستگاههای خودپرداز هر ماه محاسبه و از بانکها اخذ می شود، بر شناسایی علل تراکنشهای ناموفق توسط بانکها و رفع آنها تاکید و تصریح کرد: اخذ این کامزدها به عنوان جریمه تراکنشهای ناموفق از بانکها باعث کاهش تراکنشهای ناموفق شده است.

دوهزار تومان هزینه صدور هر کارت بانکی

وی تعداد کارت خوانهای فروشگاهی را 750 هزار کارت، خودپردازها را 13 هزار دستگاه و تعداد کارتها را نیز حدود 72 میلیون کارت که اکثرا "دبیت کارت" هستند، اعلام کرد و افزود: این تعداد کارت در پایان سال گذشته 60 میلیون بود.

وی با بیان اینکه بانکها متناسب با تعداد کارتهایی که صادر می کنند، ATM های خود را نیز افزایش می دهند، هزینه صدور هر کارت الکترونیکی را 2 هزار تومان اعلام کرد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تعداد اندک کارتهای اعتباری صادر شده در کشور به دلیل تازگی آن، یکی از سیاستهای اخیر بانک مرکزی در بخش بانکداری الکترونیکی را افزایش صدور کارتهای اعتباری توسط بانکها اعلام کرد.

600 هزار تومان سقف کارتهای اعتباری

به گفته وی بانک مرکزی سقف اعلام شده به بانکها برای اعتبار بخشی به کارتهای اعتباری را 600 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این کارتها از طریق پایانه های فروشگاهی قابل استفاده است و با توجه به اینکه از این طریق به مشتریان بانکی از سوی بانک اعتباری پرداخت می شود، افراد نیز انگیزه برای استفاده از کارت به منظور خرید را پیدا می کنند.

شریفی با بیان این مطلب که پس از تصفیه رقم مذکور توسط مشتری به بانک، بانک مجددا کارت را برای مشتری شارژ می کند، بیان کرد: هم اکنون بانکها باید این کارتها را به مشتریان ارائه کنند که بانک ملی و صادرات در این کار پیشرو هستند و تا پایان سال نیز در سایر بانکها اجرایی خواهد شد.

اعطای مجوز به شرکتهای خصوصی برای ارائه خدمات به بانکها

شریفی ادامه داد: بانک مرکزی به شرکتهای خصوصی که بخواهند به عنوان پیمانکار در بخش پایانه های فروش خدماتی را به بانکها ارائه دهند، مجوز اعطا می کند، به نحوی که تاکنون به حدود 30 شرکت خصوصی این مجوز را اعطا کرده است.