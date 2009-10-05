کمیک استریپ بوستان و گلستان منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌پور در این کتاب 120 صفحه‌ای برداشتهای آزاد خود از مفاهیم برخی حکایتهای این دو اثر سعدی شیرازی را به تصویر کشیده است.

به گفته‌ وی در برداشتهای آزاد از گزیده حکایتهای بوستان و گلستان سعدی، علاوه بر لحاظ راحتی مخاطب در طراحی و متن به هیچ زمان یا مکان خاصی نیز منحصر نمی‌شود.

حسین‌پور همچنین گفت که در انجام این کار به نحوی عمل کرده است که داستانهای مقتبس از این دو کتاب به شرایط امروز ایران و جهان ربط داشته باشند.

کمیک استریپ گزیده‌ حکایتهای بوستان و گلستان سعدی که با عنوان احتمالی "رندستان" منتشر خواهد شد نخستین کتاب از مجموعه کمیک‌استریپ‌های این کارتونیست است که زیر عنوان کلی "کمیک استریپ داستانهای قدیمی" از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر خواهد شد.

این کاریکاتوریست همچنین از طراحی کمیک‌استریپ داستانهای مثنوی معنوی و آثار عبید زاکانی برای کتابهای بعدی این مجموعه خبر داده است.

سهیل نوری در بخش رنگ و علی مرادی در بخش انتخاب داستانها حسین‌پور را یاری داده‌اند و پوریا عالمی نیز در بازنویسی برخی از حکایات و همچنین در بخش گرافیک با او همکاری کرده است.

این مجموعه در مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری تولید شده و توسط انتشارات سوره مهر به علاقمندان عرضه خواهد شد.