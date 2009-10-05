تماس مردم با پلیس ساماندهی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته نیروی انتظامی در گرگان افزود: از مجموع تماسهای حاصله با این سامانه حدود 56 هزار تماس منجر به عملیات پلیسی شد.

وی اظهار داشت: مردم باید نیازهای ضروری را با پلیس درمیان بگذراند تا این نیرو بتواند در ارائه خدمات مطلوبتر عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی موضوعاتی که توسط مردم با سامانه 110 مطرح می کنند، قابل پیگیری نیست و این نشان دهنده ساماندهی نشدن تماسهای مردم با پلیس 110 است.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: در حال حاضر برخی خدماتی از سوی پلیس انجام می شود که جزو وظایف آن نیست.

وی با اشاره به بیش از 20 هزار تماس در سال جاری با سامانه 197 انتظامی استان افزود: این امر نشان دهنده افزایش تعامل مردم با پلیس دارد.

وی به بحث مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره و اضافه کرد: در سال جاری در زمینه کشفیات مواد مخدر با رشد 21 درصدی مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: تاکنون در زمینه مواد مخدر صنعتی در استان مشکل خاصی نداشتیم و این استان از جمله استانهای موفق در مبارزه با این مسئله است.

سردار عطایی، راه اندازی مراکز مشاروه انتظامی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در سال جاری پنج هزار و 661 مشاوره رایگان در مراکز مشاوره کلانتریهای استان به متقاضیان ارائه شد.