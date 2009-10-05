عملیات احداث راه آهن استان ایلام هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی بعداز ظهر دوشنبه در جمع مردم ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات و زیرساختهای استان ایلام نبود حمل و نقل مناسب است.

وی ادامه داد: در این بین وجود راه ها، فرودگاه و راه آهن مشکل زیرساختهای استان ایلام از لحاظ حمل و نقل را حل می کند.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مصوبات دولت در استان ایلام ایجاد راه آهن در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات اجرایی این پروژه بزرگ شروع نشده است.

پولادی عنوان کرد: با اجرای عملیات و بهره برداری از راه آهن استان ایلام می توان شاهد توسعه استان و خارج شدن استان از بن بست جغرافیایی بود.

این مسئول با بیان اینکه افزایش پروازهای فرودگاه ایلام نیز از دیگر اقدامات در جهت توسعه حمل و نقل استان ایلام است، خاطرنشان کرد: نبود زیرساختهای لازم در بخش حمل و نقل باعث مشکلات فروانی در بخشهای دیگر از جمله سرمایه گذاری در استان شده است.

پولادی یادآور شد: 150 میلیارد تومان از مهمترین اعتبارهای مصوب دولت برای توسعه حمل و نقل استان ایلام هنوز به استان اختصاص داده نشده است.