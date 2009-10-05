تشکلهای مردم نهاد طرح توانمندسازی سالمندان را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اسماعیل محمدزاده ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز سالمند در اداره کل بهزیستی مازندران افزود: با تشکیل NGO ها در مناطق دوردست و در روستاها که می توان فعالیت چشمگیر انجام داد و طرح توانمندسازی سالمندان را در این مناطق به اجرا گذاشت.

محمدزاده با بیان اینکه طرح توانمندسازی سالمندان در دستور کار برنامه پنجم توسعه قرار دارد، اظهار داشت: فرزندان صالح، دوران سالمندی را برای سالمندان شیرین تر می کنند و با قدردانی از اولیا خود آنها را در آسان سپری کردن این دوران، یاری می کنند.

در این مراسم که با سرود و شعر خوانی سالمندان از سراسر استان همراه بود از سالمندان فرهیخته و خردورز، قدردانی به عمل آمد.

لوح سپاس و هدیه از طرف مدیرکل بهزیستی استان به پدر خوش نویسی مازندران محمدزمان فراصت، ابوالحسن خوشرو مسئول موسیقی، هوشنگ شریف پور، ذبیح الله رنجبر راد، عبدالجواد بیژنی شاعر، مهدی مقدسی مسئول خانه سالمندان مهرآوران و توران آرام شاعر مازندرانی اهدا شد.